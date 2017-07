Kehl Flüchtlinge sind fit für eine Lehre

Kehl. "Wir sind sehr, sehr zufrieden. Sechs junge Migranten sind nach einem Jahr Qualifizierungsprogramm fit für eine Lehre", sagte Jörg Armbruster, Vorsitzender der Bürgerstiftung Kehl. Und so wolle man auch weitermachen. "Die Bilanz ist ausgezeichnet. Es ist bewiesen: Berufliche Integration ist auch mit Migrationshintergrund zu machen – wenn alle an einem Strang ziehen", so Armbruster.

Die Bürgerstiftung bietet den Kurs zusammen mit der Kehler Firma Badische Stahlwerke Anlagenbau und Ausbildung (BAG), der Jugendberufshilfe Ortenau, der Kommunalen Arbeitsförderung Ortenaukreis, der Agentur für Arbeit und der Sprachschule Interparla an. Anfang 2016 hatte man sich entschlossen, aktiv zu werden. Im August wurden dann aus 70 Bewerbern die Teilnehmer ausgewählt, ab September wurde das Programm für sechs von ihnen Realität. Nun erhielten drei Flüchtlinge aus Afghanistan, zwei aus Eritrea und einer aus Gambia ihre Qualifikationsurkunden.

Das Projekt war von Anfang an nicht nur als Maßnahme an der Werkbank gedacht, sondern als Rundumpaket: Es beinhaltet Deutsch lernen, soziale Betreuung und eben auch den Erwerb von Fähigkeiten in einem metallverarbeitenden Beruf. "Wir haben es immer als dynamischen Prozess gesehen", erklärt Armbruster. Etwa beim Sprachunterricht der Teilnehmer habe man immer mal wieder nachjustiert. "Wir sind sehr zufrieden mit ihrem Deutsch. Ihr Niveau liegt höher als das, das unsere französischen Azubis in einem vergleichbaren Kurs erreicht haben", berichtete BAG-Ausbildungsleiter Michael Enderle.