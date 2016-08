Kehl Eine fast ausgestorbene Spezies

Da die Umsiedlung der Tierchen aus dem Hafen vor der Eiablage erfolgen musste, habe nur ein knappes Zeitfenster zur Verfügung gestanden. Hinzu komme, dass das kleine, erdfarbene Insekt vor allem am Stridulieren (Singen) der Männchen aufzuspüren sei. "Der Gesang ist jedoch so leise, dass er nur in einem Meter Entfernung mit bloßem Ohr wahrnehmbar ist", erläutert Wörner. Mithilfe eines sogenannten Batdetektors könne man ihn immerhin 20 Meter weit hören. Auf diese Weise sei es den Experten 2008 gelungen, mehrere Hundert Exemplare der Beißschrecke im Kehler Hafen zu fangen. Die meisten seien ins Naturschutzgebiet Rheinwald Neuenburg gebracht worden – die übrigen ans Sundheimer Fort. Bezahlt habe die 60 000 Euro teure Aktion der Kehler Hafen.

Zwischenzeitlich ging die Population stark zurück

Am Sundheimer Fort seien 2009 fünf Männchen gezählt worden, die nach der Umsiedlung aus den Eiern geschlüpft waren. "Dadurch galt die Umsiedlung zunächst als erfolgreich", erinnert sich Wörner. Um den langfristigen Erfolg zu überprüfen, sei ein Monitoring eingerichtet worden, in dessen Rahmen die männlichen Tiere alljährlich gezählt wurden. Da das natürliche Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Tieren bei der "Braunfleckigen Beißschrecke" ausgeglichen sei, konnte so die zahlenmäßige Stärke der Population errechnet werden. Bei den Zählungen seien am Sundheimer Fort 2010 neun Männchen gefunden worden, bei drei Kontrollen 2011 nur noch zwei.

An der Witterung könne es nicht gelegen haben, dass die Population so stark zurückgegangen war – im Rheinwald Neuenburg seien viel mehr Tierchen gefunden worden. Weil aber am Sundheimer Fort Schafe geweidet hatten, keimte bei Wörner der Verdacht, dass sie das Gras mitverspeist haben könnten, in denen die Beißschrecke ihre Eier abgelegt hatte. Daraufhin seien die langgrasigen Bereiche eingezäunt, weitere Flächen entsiegelt und vom Naturschutzbund entbuscht worden. Mit mäßigem Erfolg: 2012 waren laut Wörner drei Kontrollen nötig, um drei Männchen zu finden, 2013 wurden nur noch zwei entdeckt, 2014 fünf. Die Population "war nahe am Erlöschen", so Wörner. Als die Kontrolleure 2015 gar keine Männchen mehr aufspürten, glaubte die Leiterin des Bereichs Umwelt an das Aus der Heuschreckenart in Kehl.

Daher gleiche es für sie einer "kleinen Sensation", dass 2016 gleich 21 Männchen und ein Weibchen entdeckt wurden. Erklären kann sie sich diesen Erfolg nur dadurch, dass sich das Habitat am Sundheimer Fort zu einem "schönen Mosaik aus langgrasigen Flächen und offenem Boden" entwickelt habe – und damit vermutlich genau den "speziellen Ansprüchen" der "Braunfleckigen Beißschrecke" entspreche.