Kehl Ein Zeichen für den Frieden setzen

Die Gemeinde gibt es in Lahr schon seit 1990. In der Ortenau zählt sie insgesamt 63 Mitglieder. Die AMJ bildet in einem eigenen Imam-Institut deutsche Imame aus, um nicht auf Prediger aus dem Ausland angewiesen zu sein. Dies gehöre, so Ahmad, zum Selbstverständnis der Gemeinde und spiegle sich auch im hohen Bildungsniveau der Jugendlichen aus der Gemeinde wider. Etwa 45 Prozent von ihnen seien im Besitz der Hochschulreife.

An einem Infostand in Lahr wollen junge Muslime am Samstag, 29. Juli, Präsenz zeigen und Fragen zu ihrem Glauben beantworten.