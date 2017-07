Kehl Diebin tankt falsch: Auto bleibt liegen

Die Frau war bei dem ihr bekannten Paar über Nacht untergekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie hatte sich mit angeblichen Problemen gemeldet und um Hilfe gebeten. Als die Eheleute schliefen klaute sie in der Nacht zum Sonntag Geld in dreistelliger Höhe, Schlüssel sowie das Auto des Paars. Ihr Pech: Nach einigen Kilometern betankte sie den dieselbetriebenen Wagen mit Benzin. Das Auto blieb liegen.

Beamte der Autobahnpolizei in Karlsruhe wurden so auf die Diebin aufmerksam. Sie werde nun für den Schaden aufkommen müssen, so die Polizei.