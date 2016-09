Kehl Dichte Rauchwolke bei Brand im Hafen

Die Kehler Feuerwehr wurde um 7.25 Uhr alarmiert, weil das "Schredder-Vormaterial" auf dem Gelände der Firma Amend in der Oststraße in Flammen stand. Wie Polizei und Stadtverwaltung mitteilen, war die Rauchentwicklung so stark, dass die Polizei über das Lagezentrum in Offenburg die Firmen im Hafen sowie die Bevölkerung in der näheren Umgebung mittels Rundfunkdurchsagen aufforderte, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Hafenverwaltung habe darüber hinaus die Firmen im nördlichen Hafengebiet informiert. Die Gleisanlagen im Hafen seien gesperrt worden.

Containerterminal muss Arbeit einstellen

Nachdem die Kehler Feuerwehr den Schrottberg mit Unterstützung des deutsch-französischen Löschboots "Europa 1" und dessen Besatzung aus Straßburger Berufsfeuerwehrleuten oberflächlich abgekühlt und das Feuer durch massiven Wassereinsatz unter Kontrolle gebracht hatte, wurden letzte Brandnester von der Firma Amend mit einem Bagger umgesetzt und anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Ohne das Abtragen des Bergs habe nicht festgestellt werden können, ob das Wasser bis zum Brandherd vorgedrungen sei. Gegen 11.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte laut der Mitteilung melden: "Feuer aus". Die Aufräumarbeiten dauerten noch bis 12.30 Uhr an.