Kehl Brandaktuelle Fragen im Focus

Kehl (red/rha). Mit "Zorn" bringen die Hamburger Kammerspiele am Montag, 13. März, um 20 Uhr kluges Gegenwartstheater in die Kehler Stadthalle. Im Mittelpunkt stehen brandaktuelle Fragen: Wie kann man seinen Kindern noch Werte vermitteln, wenn diese keine verbindliche Gültigkeit mehr besitzen? Wie radikal darf man sein, wenn man glaubt, das Richtige zu tun? Das Stück der australischen Erfolgsautorin Joanna Murray-Smith ist in mehrfacher Hinsicht das Stück der Stunde – und zudem mit Rufus Beck und Jacqueline Macaulay in den Hauptrollen hochkarätig besetzt.