Kehl Arbeitsmarkt mit offenen Grenzen

Neben Mitarbeitern suche die RMA gezielt nach französischen Führungskräften, da diese wichtig seien, um französische Mitarbeiter zu führen und dem Unternehmen Zugang zum französischen Markt zu verschaffen.

Für die Badischen Stahlwerke (BSW) verwies Bernd Wiegele auf deren derzeitigen technischen Geschäftsführer, der Franzose sei. Auszubildende verbrächten sechs bis zwölf Monate in einem Praktikum, um sich für den Einstieg in die Ausbildung zu qualifizieren. "Wir haben uns der gestuften Ausbildung bedient und es war ein voller Erfolg", sagte Wiegele. Bedarf an Verbesserungen sieht er darin, wie die Mitarbeiter über die Grenze zur Arbeit kommen. In Zukunft müsse man das Problem Mobilität überwinden, denn öffentlicher Nahverkehr sei keine Option.

Sprache und Mobilität als Jobmotoren

"Das geht soweit, dass wir bereits Fahrräder stellen mussten", so Wiegele. Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano bezeichnete deshalb die Tram von Straßburg nach Kehl als "Jobmotor" und begrüßte diese Investition in Infrastruktur.

Sofie Crescioli, die Projektleiterin der Région Grand Est, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit seit dem Beginn im Jahr 2011. Vincent Horvat, Directeur Maison de l’emploi et de la formation, sagte: "Um Erfolg zu haben, muss man den ganzen Weg gehen und jeder der Partner dieses Projekts übernimmt eine Etappe." Zu den genannten Partnern gehören Région Grand Est, die Maison d’emploi, die Bundesagentur für Arbeit, die BAG und die Mission Locale Pour l’Emploi.

Raimund Becker, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit, lobte die Anfänge einer grenzüberschreitenden Ausbildung. "Das Potenzial liegt im Weiterführen der Aktionen", so Becker. Trotzdem müsse man zukünftig unbedingt den Zugang zur Arbeit oder Ausbildung für Franzosen in Deutschland verbessern. Sprachbarrieren sollten überwunden werden und auch die Anerkennung ausländischer Zertifikate müsse möglich sein.

Der Bundestagsabgeordnete Peter Weiß (CDU) lobte die Arbeit der Firmen und der Agentur für Arbeit und forderte junge Menschen dazu auf, im Ausland zu arbeiten. Investitionen in Sprachausbildung seien ein richtiger Weg.