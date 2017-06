Kehl Angeklagter streitet Vergewaltigung ab

Gleich zu Beginn der Verhandlung bestritt der Angeklagte den Vorwurf, die Geschädigte, die von ihrer Anwältin als Nebenklägerin vertreten wird, zu Oral- und Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Dies sei völlig einvernehmlich geschehen, brachte er vor. Sein Kumpan war für die mutmaßlich gemeinsam begangene Vergewaltigung vom Landgericht rechtskräftig schon im Januar zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Der Vorwurf: Während einer Feier in einer Privatwohnung in Kehl seien die beiden Männer mit der Geschädigten losgefahren, um Alkohol-Nachschub zu kaufen. Stattdessen hätten sie die Frau aber zu einem Container gefahren und dort missbraucht. Die Geschädigte – so wurde es im Urteil gegen den bereits in Haft sitzenden Mann festgehalten – habe nur aus Angst vor Gewalt und wegen der ihr ausweglos erscheinenden Situation keinen Widerstand geleistet.

Dagegen sagte der 51-Jährige nun aus, die betrunkene Frau habe ihn, im Container angekommen, zum Geschlechtsverkehr aufgefordert, während sein Bekannter draußen gewartet habe. Dieser habe später ebenfalls im Container mit ihr geschlafen. Mehr wollte der Angeklagte, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, nicht mehr wissen. Dass sein Bekannter – "kein Freund" – später verhaftet worden sei, habe er nicht erfahren, weil er zu dieser Zeit für drei Monate zu einer Beerdigung nach Armenien gereist sei. Dann sei er krank gewesen und habe ebenfalls nichts mitbekommen.