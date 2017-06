Kehl 219 Teilnehmer fahren fast 47 000 Kilometer

Kehl (red/vk). Der Wettbewerbszeitraum endete zwar bereits am Freitag – alle bis dahin bereits zurückgelegten Kilometer, ob beruflich oder privat, können aber noch bis zum kommenden Freitag nachgetragen werden. Deshalb liegt auch erst ein vorläufiges Ergebnis vor.

Die längste Strecke hat nach aktuellem Stand das Team der Stadtverwaltung mit 7989 Kilometern zurückgelegt, wie diese mitteilt. Dahinter folgten die Teams "Schwer im Verkehr" mit 6919 und "Offenes Team Kehl" mit 6481 Kilometern. Setze man die Streckenlänge allerdings in Relation zur Anzahl der Teammitglieder, so liege "Schwer im Verkehr" mit 461 Kilometern pro Radler momentan an der Spitze, gefolgt von "KT-Turn-Rad" mit 386 Kilometern. Die Stadtverwaltung schaffe es mit 333 Kilometern pro Kopf auf den dritten Platz.

In der Einzelwertung führt Frank Wagner vom städtischen Betriebshof das Feld der 219 Teilnehmer an: Der Leiter des Bereichs Grünflächenmanagement habe insgesamt 1555 Kilometer zurückgelegt – durchschnittlich 74 Kilometer pro Tag. Die Zweit- und Drittplatzierten haben demnach jeweils 1515 und 1226 Kilometer gesammelt – sie radelten in den Teams "Schwer im Verkehr" und "Oberlin-Schulverbund".