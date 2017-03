Kehl 18 neue Male gegen das Vergessen

Kehl (red/fx). Sie erinnern an die Familien Bensinger und Wertheimer und werden an sechs verschiedenen Standorten verlegt. Die Stadt Kehl lädt dazu ein, an der öffentlichen Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

Der Kehler Gemeinderat beschloss 2010 einstimmig, sich an der Stolpersteinaktion zu beteiligen. Damals beauftragte das Gremium Ute Scherb, Leiterin des Hanauer Museums sowie des Stadtarchivs, die Biografien der Kehler Opfer zu erforschen. Die Historikerin konnte dabei auf Vorarbeiten der Lehrer Peter Friedrich und Karl Britz zurückgreifen. Dennoch gestalteten sich die Recherchen schwierig, da in Archiven generell wenige Dokumente zu jüdischen Einwohnern aus der Zeit der Hitler-Diktatur erhalten sind. So wurden auch in Kehl offenbar systematisch Meldekarten vernichtet, um Spuren der NS-Verbrechen zu beseitigen. In den wenigen Fällen, in denen Meldekarten erhalten sind, handelt es sich um Zufallsfunde. Diese liefern wichtige Informationen wie etwa Wohnadressen, Geburtstage, Verheiratungen oder Umzüge.

Die Ergebnisse der Recherchen haben bislang drei Stolperstein-Verlegungen in Kehl ermöglicht: Im Juli 2011, im September 2012 und im Oktober 2013 wurden insgesamt 45 Steine in das Pflaster eingelassen, um an das Schicksal der jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner Kehls zu erinnern, die während der nationalsozialistischen Diktatur ermordet oder vertrieben wurden. In die Messingplättchen sind die Lebensdaten der Opfer eingraviert, verlegt wurden die Stolpersteine jeweils vor ihren letzten Wohnhäusern.