Kayh/Albstadt Kaum jemand will noch Metzger werden

Inhaber Alfred Klaiber (64) kann im nächsten Jahr in Rente gehen. Körperlich fühle er sich zwar noch in der Lage weiterzumachen, aber finanziell lohne sich das für seine Frau und ihn "fast nicht mehr", sagt der Metzgermeister: "Bevor ich nur noch arbeite, um gerade so die Kosten zu decken, lasse ich es lieber." Und ein Nachfolger? Hier auf der Schwäbischen Alb, in einer ländlichen Gegend? "Da tut sich das doch keiner freiwillig an", sagt Klaiber.

Als er 1987 den Familienbetrieb von seinem Vater übernahm, sei das Geschäft im zweitgrößten Albstädter Stadtteil "noch richtig gut" gelaufen. Man habe Lehrlinge ausgebildet, neun oder zehn Schweine pro Woche geschlachtet und viele Mitarbeiter von ortsansässigen Unternehmen als Kunden gehabt. Die Gegenwart allerdings sieht anders aus. Genauer gesagt: mies. Klaiber produziert nicht mal mehr halb so viel Fleisch und Wurst wie damals. "Unsere Stammkundschaft stirbt uns weg", sagt er. Neue Kunden zu gewinnen sei schwierig.In der einstigen Textilhochburg werden viele Firmen aufgegeben. Viele Menschen zögen für eine Ausbildung, ein Studium oder einen Job weg. "Und die wenigen Jungen, die bleiben, schauen nur auf den Preis." Sie kaufen Salami oder Schinken an der Wursttheke im Supermarkt oder abgepackt beim Discounter statt bei ihm.

Laut dem Wirtschaftsministerium haben die Menschen im Südwesten zuletzt zwar wieder mehr für Fleisch und Wurst ausgegeben. Der Gesamtumsatz des Fleischerhandwerks betrug 2016 rund 3,5 Milliarden Euro. Doch davon profitieren vor allem die großen Fleischereien, weil die an Supermärkte und Discounter liefern. Seit den 90er-Jahren ermöglicht die Politik den Supermärkten längere Öffnungszeiten. Weil die Einkaufsgewohnheiten der Menschen sich durch Öffnungszeiten bis 22 oder 0 Uhr in den Abend hinein verschoben, haben traditionelle Metzgereien, die wegen der Personalkosten nicht so lange öffnen können, Umsatz verloren. Um diesen Verlust auszugleichen, verkaufen einige Inhaber kleiner Betriebe zusätzlich Fisch, Käse, Milch und Eier, andere bieten einen Mittagstisch und Partyservice an.