Wetter Sinkende Wasserstände bei Flüssen im Südwesten

Die Wasserstände der Flüsse in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Wochen stark gesunken. Der Rhein hatte am Montagmittag am Pegel Maxau in Karlsruhe einen Stand von 3,34 Metern. Damit lag der Wasserstand nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg nur noch wenig über dem Tiefstwert der vergangenen Jahrzehnte vom 30. Oktober 1985 mit 3,15 Metern. Die Schifffahrt muss sich nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf Einschränkungen bei der Fahrrinnentiefe einstellen. Binnenschiffe können nicht mehr voll beladen fahren.

An Oberrhein und Donau mit ihren Zuflüssen sowie an den Zuflüssen von Neckar und Bodensee lagen die Wasserstände im unteren Niedrigwasserbereich. Da in den nächsten beiden Tagen nur geringe Niederschlagsmengen erwartet werden - in weiten Teilen des Landes als Schnee - ist den Angaben zufolge mit weiter langsam fallenden oder stagnierenden Wasserständen zu rechnen. Der Wasserstand des Bodensees lag am Pegel Konstanz mit 2,82 Metern nur wenig unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau. An Deutschlands größtem See treten die geringsten Wasserstände normalerweise erst im Februar auf.

Mit dem aktuellen Wasserstand bei Karlsruhe ist der Rhein noch weit von historischen Tiefstwerten entfernt. Nach Angaben der Hochwasserwarnzentrale waren im extrem trockenen Jahr 1947 zeitweise nur noch 2,55 Meter Wasser in der Fahrrinne. Beim aktuellen Wasserstand sind an den Ufern gut die steinernen Buhnen zu erkennen, mit denen die Strömung des Flusses auf die Fahrrinne konzentriert wird. In vielen Bereichen fallen Kiesbänke trocken. In manchen Abschnitten macht sich das Niedrigwasser auf Flüssen wie Rhein oder Neckar kaum bemerkbar. Wo das Wasser aufgestaut ist, zum Beispiel am Neckar bei Heidelberg, ist die Schifffahrt nicht betroffen.