Jungingen "Wollen unser Bädle behalten"

Nachdem ein Ingenieurbüro vier Sanierungsvarianten vorgestellt hatte, war schnell klar: Eine DIN-gerechte Sanierung wäre mit Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro verbunden – Geld, das die Gemeinde nicht hat. "Dadurch wird unser Bad totgerechnet", befürchtet Armin Kleinmann, der seinen Frust über geschlossene Freibad mit der Bevölkerung teilt, die sogar für dessen Öffnung demonstrierte.

Was also tun? Den von Seiten der Gemeinde unterbreiteten Vorschlag, das Freibad in ein Vereinsbad umzuwandeln, lehnen die Freibadfreunde "aus moralischen, rechtlichen und sonstigen Gründen" ab. Und auch einem Naturfreibad stehen die Bürger eher skeptisch gegenüber. Der Verein macht sich deshalb für eine "kleine Lösung" mit Filteraustausch stark, die nach eigener Einschätzung finanzierbar wäre und eine baldige Wiedereröffnung ermöglichen würde.

Hoffnung mache ihm diesbezüglich die Stellungnahme des Gesundheitsamts, nach der die Wasserqualität das ausschlaggebende Kriterium sei, so Kleinmann. "Und diese hat im Junginger Freibad in letzten 50 Jahren gestimmt", betonte er in seiner Rede.

Wunsch der Freibadfreunde, die bereit sind, für die Sanierung 70 000 Euro aus dem Vereinsvermögen einzubringen, wäre deshalb, gemeinsam mit der Gemeinde den jetzt dringend notwendigen "Schritt in die richtige Richtung" zu machen.

Dass "endlich etwas passiert" und das Bad bald wieder seine Pforten öffnen kann, darauf ruht auch die Hoffnung der Bürger.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende der Freibadfreunde, Armin Kleinmann, Schriftführerin Grit Winger, Beisitzerin Susanne Hantschke und Kassenprüfer Harald Frank einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Beisitzer ist Uwe Fechner. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde mit Marianne Dannecker ein Mitglied "der ersten Stunde."