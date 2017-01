Jungingen Viele spannende Projekte halten die Junginger in Atem

Besonders erfreulich: Trotz Investitionen ist die Killertalgemeinde schuldenfrei. Um die verschiedenen Projekte und Maßnahmen zu finanzieren, müssen allerdings Rücklagen abgebaut werden, was den Handlungsspielraum einschränkt. Eine der größten Ausgaben im Jahr 2017 ist die Sanierung der Außenhülle der Grundschule samt Dach. Erneuert wird außerdem die Schulküche. Investitionen dieser Art sind, wie Bürgermeister Harry Frick betonte, auch immer Investitionen in die Zukunft. Eine "vorbildliche Grundschule" mit kostenlosen Betreuungsangeboten sei ein wichtiger Faktor für eine attraktive Gemeinde.

Ein weiterer: im Ort vorhandene Bauplätze. Im Neubaugebiet "Reute" – "eine tolle und ruhige Wohnlage" – wurden im vergangenen Jahr mehrere Plätze verkauft. Neben der Gewerbesteuer spülte auch dies Geld in die Kasse der Gemeinde, das für wichtige Projekte gebraucht wird. So muss etwa das in die Jahre gekommene Feuerwehrfahrzeug ersetzt werden, was mit Kosten in Höhe von 450 000 Euro verbunden ist. 90 000 Euro gibt es an Zuschüssen. "Es ist eine große Leistung, was die Feuerwehr hier für einen Auftrag erfüllt", zollte Frick den Einsatzkräften Lob.

Wie geht es mit dem Freibad weiter?