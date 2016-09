Jungingen Viel Trubel auf der Freibadwiese

Eröffnet wurden die Ferienspiele gestern mit einem gemeinsamen Einzug ins Freibadgelände und witzigen Kennenlernspielen. Jungingens Kämmereileiterin Verena Meziane hielt eine kurze Begrüßungsrede und erzählte den Kindern, dass sie selbst als Kind schon bei den Ferienspielen dabei gewesen sei. Später waren dann die Kinder an der Reihe, sich erst einmal einzurichten. Es wurden gemeinsam Regeln aufgestellt, T-Shirts bemalt und Namens-Anstecker hergestellt.

Die Kinder werden bei den Ferienspielen täglich von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr betreut. Über die Hälfte der Kinder kommt aber schon eine Stunde früher und frühstückt gemeinsam. Am Mittwochvormittag dürfen die Junginger Kindergartenkinder vorbeischauen und am Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr wird gemeinsam mit Eltern, Omas und Opas gegrillt. Danach wird es spannend für die Kinder: Bevor am Freitagmorgen die Ferienspiele enden, geht es am Donnerstagabend noch auf eine Nachtwanderung. Danach wird ein Film geschaut und gemeinsam in der Turnhalle übernachtet.