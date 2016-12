Jungingen Silvester mit Bach und Gershwin

Die Veranstaltung hat bereits Tradition. Auch im vergangenen Jahr wurde in Jungingen Silvester auf diese Weise begangen. Der Auftritt von Irina Gulde ist immer noch in bester Erinnerung. Veranstalter ist die Hohenzollerische Jakobusgesellschaft, die sich normalerweise dem Pilgern verschrieben hat, die aber auch einen Hang zu besinnlichen Veranstaltungen hat. So soll auch in Jungingen durch die Musik ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, und nach dem Konzert wird noch gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen.

Aufgeführt werden an diesem Abend Werke von Piazzolla, Albioni, Brahms, Gershwin, Berling, Lehár, Marks und Bach. Ursula Stobitzer und Hannes Reis werden im Rahmen des Konzerts kurze Texte vortragen, die zum Nachdenken anregen sollen.

Für das Konzert wird kein Eintritt verlangt, die Veranstalter hoffen aber auf Spenden, damit die Kosten gedeckt werden können.