Jungingen Sammlerherz schlägt im Takt der Lokomotive

Besucher schätzen das familiäre Umfeld der Junginger Börse

Was das Besondere an der Junginger Modellbörse ist? Hier müssen Aussteller und Besucher nicht lange überlegen. "Das familiäre Umfeld", erklärte eine Frau, die mit ihrem Enkel jedes Jahr vor Ort ist. Und wirklich: Wer öfter zur Börse kommt, sieht viele bekannte Gesichter. Der Großteil der Anbieter hält der Veranstaltung bereits seit Jahren die Treue, viele haben zwischenzeitlich sogar schon ihren Stammplatz. "Mit 85 Prozent bin ich mittlerweile per Du", erklärte Hans Bosch, der gemeinsam mit seiner Ehefrau alljährlich mehrere Monate in die Vorbereitung investiert, um die Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen. Dass er mit viel Herzblut bei der Sache ist, wissen Gäste und Aussteller gleichermaßen zu schätzen. Letztere wurden am Samstag sogar mit Sekt und Butterbrezeln empfangen.

Der Lohn des Organisators ist das Lob der Teilnehmer und die vielen Besucher, die die Halle mit zufriedenen Gesichtern verlassen – nicht ohne Hans Bosch zu versichern: "Nächstes Jahr kommen wir wieder." Über die tolle Resonanz freut sich indes nicht nur der Veranstalter, sondern auch einer der beiden Vereine, die abwechselnd mit dem Spendenerlös bedacht werden. In diesem Jahr war die Jugend des 1. FC Killertal an der Reihe. Die nächste Modellbörse in Jungingen findet am 21. Oktober 2017 statt.