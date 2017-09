Jungingen Kultur pur: Hörstation für Jungingen

Jungingen. Was also ist eine Hörstation? Zumindest die, die in Jungingen schon im Oktober aufgestellt werden soll, besteht aus einer Säule, die mit einer Plexiglashaube überdacht ist. "Sieht ein bisschen aus wie eine Lockenhaube früher beim Friseur", scherzte Harry Frick.

Sogar Original-Töne von Casimir Bumiller sind abzurufen

Drinnen, unter der Haube also, gibt es Kopfhörer, über die man satte 25 Geschichten und Erinnerungen im schwäbischen Dialekt anhören kann. Dabei kann man entspannt auf einer kleinen Bank sitzen. Man könne die O-Töne aber auch frei, ohne Kopfhörer anhören, wurde erklärt.