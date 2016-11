Jungingen Kinderkleidung wechselt den Besitzer

Zur Stärkung wurden unter anderem Brezeln, Waffeln und Kuchen angeboten. Für die kleinen Besucher gab es einen Maltisch und kostenloses Kinderschminken. Der gesamte Erlös der Börse kommt dem Kindergarten Jungingen zugute. Für die Verkäufer bestand die Möglichkeit, nicht verkaufte Kleidungsstücke und Spielsachen für den Guten Zweck oder als Wechselkleidung an den Kindergarten zu spenden.

Der Elternbeirat war begeistert darüber, wie viele gut erhaltene Dinge so gesammelt werden konnten und freute sich sehr, mehrere große Kartons an das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen zur Weiterleitung an von diesem betreute bedürftige Familien in Deutschland sowie seine sozialen Partner-Einrichtungen im Ausland übergeben zu können.