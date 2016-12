Jungingen Im Bolschoi-Theater und in Jungingen

So erinnert sich die Sängerin daran, wie sie als 13-Jährige erstmals in Deutschland war. Damals war sie bei einer Familie in Königswinter bei Bonn untergebracht. Sie sei aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, erzählt sie, weil jedes Kind der Familie ein eigenes Zimmer hatte. In der damaligen Sowjetunion sei so etwas nicht vorstellbar gewesen.

Mittlerweile lebt sie schon neun Jahre in Stetten unter Holstein. Mit ihrem Ehemann, einem schwäbischen Unternehmer, hat sie einen Sohn. Dennoch bestimmt die Musik weiter ihr Leben. Der künstlerische Höhepunkt des zu Ende gehenden Jahres sei für sie "Händels Messias" gewesen. An der Aufführung dieses Stücks wirkte sie Anfang 2016 in der Moskauer Peter- und Paulskirche mit.

Innerlich tief beeindruckt hat sie auch die 3. [Sing-] Symphonie von Hendrik Górecky. Diese Symphonie geht zu Herzen, hat keine Vorzeichen in der Partitur. Es habe durch seine ruhige Lento-Spielweise mit Ostinato-Motiven eine besonders kontemplative Wirkung. Irina Gulde hat das Werk im Oktober mit dem Tübinger Ärzteorchester aufgeführt.

Im zweiten Satz bildet ein Gebet die Textgrundlage, das ein 18-jähriges Mädchen auf die Wand des Gestapo-Hauptquartiers im polnischen Zakopane gekritzelt hat. Von der "Symphonie der Kummerlieder" finden sich beeindruckende Aufnahmen bei "You Tube" im Internet. Irina Gulde ist dort als Solistin zu sehen, die zwischen Trümmern bei Schneefall "Weine nicht, Mutter ..." in Polnisch anstimmt.

Irina Gulde wurde als Tochter eines Chemikers und einer Journalistin in Moskau geboren, wo mit sechs Jahren ihr musikalisches Talent entdeckt wurde. Sie wurde dann Mitglied des staatlichen Kinderchores des sowjetischen Fernsehens, bevor sie am Moskauer Peter-Tschaikowsky-Konservatorium studierte und hervorragend abschloss. Schon während des Studiums trat Irina als Solistin der Moskauer Staatskapelle und der Moskauer Philharmonie auf.

Damals begann auch ihre Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Bach-Akademie. Irina Gulde beherrscht das klassische Repertoire, arbeitet aber auch mit Urhebern zeitgenössischer Musik zusammen, wie etwa mit Vladimir Romanov.

Weitere Stationen ihrer künstlerischen Laufbahn waren die Festanstellung als Solistin am Moskauer Bolschoi-Theater, für das sie nach wie vor tätig ist, wie auch für die Moskauer Philharmonie. Erfolgreiche Auftritte absolvierte die Solistin im Mezzosopran auf zahlreichen Bühnen Russlands und Europas. Sie erhielt sogar die Ehre, im Konzertsaal des Regierungssitzes der Russischen Förderation sowie in deren wichtigster Kirche, der Moskauer Erlöserkathedrale, aufzutreten.