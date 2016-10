Jungingen Hoffnungsschimmer Naturfreibad?

Naturbäder, so Frick, würden sich durch hohe ökologische Nachhaltigkeit auszeichnen. Chlor komme dort nicht zum Einsatz. Ein Kinderbereich könne in einem Naturbad sehr attraktiv gestaltet werden und auch außerhalb der Saison gebe es Möglichkeiten zur Nutzung. In Naturbädern sei außerdem ein hohes Maß an Eigenleistung möglich. Um das Ganze aber gut und nachhaltig zu planen, brauche es einige Zeit, "da müssen dann auch alle dahinter stehen", betonte Frick.

"Jetzt sind Sie geplättet", stellte der Bürgermeister nach der Vorstellung fest. "Also ich fühle mich überfahren, aber nicht negativ", drückte Bernd Bumiller (FW) sich aus. Klar sei aber auch, so Bumiller, dass das Freibad wohl kaum im Sommer 2017 wieder aufmachen werde. Das frustrierte vor allem die Zuhörer. Wieder einmal wurde nachgebohrt, ob man die kaputte Freibadtechnik nicht "einfach noch einmal notdürftig" reparieren könne. Oder ob es möglich sei, die Filtertechnik des Hallenbades mitzubenutzen. Bürgermeister Frick hat seit dem Sommer viele Fragen dieser Art beantworten müssen und die Problematik auch im Gemeinderat schon in mehreren Sitzungen erörtert und Fachleute erörtern lassen. "Wir wären ja dumm, wenn wir auf diese Idee nicht schon selber gekommen wären."

Gewünscht wurde aus dem Gremium die Einrichtung einer Zukunftswerkstatt Freibad. Außerdem wollen die Räte das Naturbad in Glatten anschauen, das aus ähnlichen Begebenheiten heraus entstanden ist.

Ein Naturbad ist ein künstlich angelegtes, naturnahes Freibad. Die Wasseraufbereitung erfolgt hier, anders als bei herkömmlichen Freibädern, durch biologisch-mechanische Prozesse ohne Einsatz von Chemikalien. Die Wasserflächen sind aufgeteilt in einen Badebereich und einen bepflanzten Regenerationsbereich, in dem die Wasseraufbereitung stattfindet.