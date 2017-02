Jungingen Freibad wohl gerettet: Lösung in Sicht

Wenn die Hygienevorschriften so eingehalten werden können – um so besser. "Wenn nicht, müssen wir nachjustieren", gibt sich Frick optimistisch. Man würde dann die Durchströmung ändern und beispielsweise auf eine Vertikalströmung setzen. Das würde zwar auch wieder Kosten verursachen, aber "wir sehen die Möglichkeit, das auch mit einfachen Mittel hinzubekommen." In jedem Fall aber sei die Betriebssicherheit höher als zuvor, außerdem arbeite man eng mit dem Gesundheitsamt zusammen.

Aber warum hat das Thema eigentlich so an Fahrt aufgenommen? Vor Kurzem war noch die Rede davon, dass die Tür des Schwimmbads in der Badesaison 2017 geschlossen bleibt. "Die Leute wollen schwimmen. Da muss man was tun", stellte Frick nüchtern fest.

70.000 Euro von ihrem Gesparten wollen die Freibadfreunde für die Reparatur der Filtertechnik bereitstellen. 20 000 Euro hatte die Gemeinde für das Freibad ohnehin in den Haushalt eingestellt. Zwar für eine Machbarkeitsstudie in Sachen Naturfreibad – aber das Thema ist nun eh vom Tisch. "Dieses Geld und die Eigenleistungen vom Bauhof müssten ausreichen, um die Geschichte zu finanzieren", meinte Frick weiter.

Über den Vorschlag soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. März, abstimmen. Dabei erwartet Harry Frick mehrheitliche Zustimmung. Und wenn das so eintrifft, dann kann im Sommer 2017 in Jungingen geplanscht werden. "Wahrscheinlich aber nicht sofort zu Saisonbeginn", sagt Frick mit dem Hinweis auf die Lieferzeiten der Firmen für Filtertechnik.