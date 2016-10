Jungingen Der Einschlag läuft noch zaghaft

Jungingen. Der geplante Einschlag für 2016 in Höhe von 3000 Festmetern wird wohl demnach dieses Jahr noch erreicht, auch wenn der Vollzug bislang noch zaghaft ablaufe. Bisher sind erst 1884 Festmeter aus dem Wald geholt.

150 000 Euro durch Holzverkauf

Der Junginger Gemeindewald wird auch dieses Jahr wieder einen Überschuss abwerfen. Der fiel im Jahr 2015 mit 116 600 Euro recht hoch aus. Darin war allerdings der Landeszuschuss für die Starkregenschäden aus den Jahren 2013 und 2014 enthalten, der 51 500 Euro betrug. Laut Plan soll der Überschuss in diesem Jahr 20 000 Euro betragen, im Jahr 2017 dann noch 13 000 Euro. An Einnahmen bringt der Wald pro Jahr über 150 000 Euro durch Holzverkauf und Nebennutzungen ein. Auf der Ausgabenseite stehen Kosten für die Holzernte und die Wegeunterhaltung an erster Stelle.