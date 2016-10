Jungingen B32: Zweite Runde der Killertal Sperrungen

In der kommenden Woche werden in Jungingen an der Ortsdurchfahrt der B32 Bauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten werden zwischen der Schüttestraße und der Märzengasse ablaufen. Während der Zeit ist kein Durchgangsverkehr durch die Gemeinde möglich, eine Ausnahme gilt für den Anliegerverkehr. Alle anderen müssen die Umleitungsstrecken über Albstadt-Tailfingen – Onstmettingen nach Bisingen auf die B27 und über Melchingen und Mössingen zur B27 in Ofterdingen und umgekehrt nutzen.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 29. Oktober, und dauert bei günstiger Witterung voraussichtlich bis Samstag, 5. November.

Nach den Herbstferien geht es am Montag, 7. November, mit Arbeiten zwischen der Märzengasse bis kurz vor der Einmündung der Weilbachstraße weiter. Dann ist wieder Durchgangsverkehr möglich – nur nicht für den Schwerlastverkehr. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist laut Regierungspräsidium Mitte/Ende Dezember zu rechnen.