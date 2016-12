Jugendfußball 139 Mannschaften in der Trigema-Arena am Start

Am 3. Januar spielen die D-Junioren in zwei Turnieren mit 23 Mannschaften um den Fliegenden-Glaser-Cup. Los geht’s um 9 Uhr und endet mit dem Finalspiel um 13.30 Uhr, das zweite Turnier beginnt um 14 Uhr und endet mit dem Finalspiel gegen 17.30 Uhr.

Am 4. Januar spielen 26 E-Juniorenmannschaften in drei Turnieren um den Döven-Cup. Das erste Spiel beginnt um 9Uhr, das letzte Finalspiel wird gegen 18.30 angepfiffen.

Am 5. Januar kicken 19 F-Juniorenteams in zwei Turnieren um den Sieg. Das erste Spiel beginnt um 9 Uhr, das Endspiel des zweiten Turniers beginnt gegen 17 Uhr.

Am Dreikönigstag kommt es zum Turnier der acht Bambini-Mannschaften um den Fliegenden-Glaser-Cup. Los geht’s um 10.30 Uhr, das letzte Spiel wird gegen 13.45 Uhr angepfiffen. Nach einem Tag Pause endet am Sonntag, 8. Januar, die Turnierserie mit dem Aktiven-Turnier mit 15 Mannschaften um den Sport-Mabitz-Cup. Dieses beginnt um 10 Uhr und endet mit dem Finale gegen 17.30 Uhr. An allen Turniertagen sind Besucher willkommen, die Turniere sind allesamt bewirtet.