Oberjettingens Bürgermeister a.D. Kurt Maier feiert heute seinen 80. Geburtstag. In seiner zehnjährigen Amtszeit (1962 bis 1972) hat sich die Gemeinde Oberjettingen erfolgreich entwickelt. So fiel in Maiers Ära die Ansiedlung des heutigen Real-Marktes sowie des Umspannwerkes der EnBW. Dadurch hatten sich die Steuereinnahmen der Gemeinde stark verbessert, zudem wurde eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Trotz geringer finanzieller Mittel gelang ein zukunftsweisender Ausbau der Infrastruktur mit dem Bau des Kindergartens in der Rötestraße, der Turnhalle Oberjettingen und der Aussegnungshalle. Die Einrichtungen konnten nur mit großem bürgerschaftlichem Engagement geschaffen werden. "Dadurch hat Bürgermeister a.D. Kurt Maier tiefe Spuren in unserer Gemeinde hinterlassen und wichtige richtungsweisende Entwicklungen angestoßen und auf den Weg gebracht", so der amtierende Bürgermeister Hans Michael Burkhardt.