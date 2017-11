Jettingen Vier Künstler stellen bei KFS aus

Jettingen. Vier Künstler aus der Region zeigten ihre Arbeiten an den Wänden des Studios, in dem sonst Fotos geschossen und Filme gedreht werden. Eine weiße, eine graue und eine schwarze Wand schufen merkliche Kontraste zu den meist farbenfrohen Werken.

Im Außenbereich erregten vier mehr als menschengroße Holzarbeiten die Aufmerksamkeit der Ausstellungsbesucher. Sie gehören zu Bernd Schlanderers Arbeiten. "Sozial oder Holz – das war für mich immer eine Frage", erzählte er. "Gelernt hab ich beides." In Schlanderers Lebenslauf finden sich sowohl einer Schreinerlehre als auch die Geschäftsführung der Diakonischen Bezirksstelle Nagold und des Diakonieverbandes nördlicher Schwarzwald. An dem Material Holz begeistere ihn vor allem die Maserung. In seinen Arbeiten verbindet er den teils rauen Charakter der Baumrinde und die filigranen Farblinien im Inneren der Stämme mit glatten Metallkugeln, die in ihrer Beschaffenheit kaum einen größeren Kontrast bilden könnten. Die erste Inspiration zu seinem künstlerischen Schaffen keimte 2011 in ihm auf, als er zwei Zwetschgenbäume fällte. Beim Zersägen habe seine Motorsäge "plötzlich einen anderen Weg genommen".

Muriel Shah präsentierte Kunst zum Anfassen, zum Erleben und zum von der Magnetwand nehmen. Sie widmet sich seit einigen Jahren der Umgestaltung von Zigarillo-Schachteln – und gibt ihnen ihre Eleganz, ein liebevolles Design, zurück, das heute von Hinweisen wie "Rauchen gefährdet ihre Potenz" überschattet wird. Bislang hat sie die Fronten von fast 5000 Schachteln mit Akten, Stillleben, Porträts und abstrakten Motiven bearbeitet, beklebt und bemalt. In den Schachteln sind Magnete, die die bunten Rechtecke an einer Metalltafel halten. Sie bilden ein Mosaik aus vielen kleinen Kunstwerken, das sich beliebig anordnen und gestalten lässt – man muss nur die Schachteln verschieben. In einer anderen Arbeit hat die Künstlerin mit indischen Wurzeln einen traditionellen indischen Stoff in ein großformatiges Gemälde verwandelt.