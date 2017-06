Jettingen Trickbetrüger befindet sich nun in Haft

Jettingen/Stuttgart. Ein versuchter Trickbetrug in Herrenberg endete am 10. Mai für einen 41-Jährigen in Untersuchungshaft, wie am Freitag die Polizei mitteilte. Der Mann fungierte in dem Fall vermutlich als Geldabholer und konnte von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Er hatte unter anderem einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuckstücke in Form einer goldenen Armkette sowie eines sogenannten Bettelarmbands bei sich. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände aus einem weiteren Betrugsfall am 8. Mai in Stuttgart stammen dürften.

In Herrenberg sollte er am 9. Mai von einer 82-Jährigen aus Jettingen eine sechsstellige Summe Bargeld abholen. Die Dame war in den Tagen zuvor mehrfach telefonisch von den Betrügern kontaktiert worden.

Mit der üblichen Masche eines Einbruchs in der Nachbarschaft erfragte der Anrufer, der sich als Polizist ausgab, ihre Vermögensverhältnisse. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei und sie es einem Kurier der Polizei zur sicheren Aufbewahrung übergeben solle. Glücklicherweise informierten ihre Angehörigen noch rechtzeitig die Polizei, die unterbinden konnte, dass sie ihr Erspartes bei einem Geldinstitut in Herrenberg abhob.