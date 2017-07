Jettingen Tänzer ernten Applaus

Zugabe gefordert

Anschließend zeigte der Tanzkreis Nagold sein Können. Die Gruppe der Standard-Formation legte eine Choreografie aus den Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Quickstep und Slowfox aufs Parkett. Das Publikum war so begeistert, dass es eine Zugabe forderte. Die Formationsgruppe "Höfischer Tanz" zeigte, in historische Kostüme gewandt, Schreittänze aus dem Frühbarock des 17. Jahrhunderts. Bei den hochsommerlichen Temperaturen kamen die Akteure mit Perücken, Mieder und Reifröcken schnell ins Schwitzen. Das Publikum würdigte diesen Einsatz mit donnerndem Applaus. Die beiden Formationsgruppen hatten ihre Choreografien im Vorfeld des 40-jährigen Bestehens des Tanzkreises einstudiert und zum Jubiläumsball im vergangen November uraufgeführt. Die Publikumsreaktion damals war so überwältigend, dass die Akteure sich entschlossen, ihr Training fortzusetzen und bei Gelegenheit aufzutreten. "Tanzen weil’s Spaß macht" ist das Motto des Tanzkreises Nagold, der sich wöchentlich am Mittwochabend trifft.

Als weiterer Höhepunkt an diesem Nachmittag traten "Suses Roll Girls" auf. Sechs Mitarbeiterinnen des "Franziska-von Hohenheim-Stifts" liefen zuerst gemächlich im Nachtgewand zu dem Lied "Theo wir fahr‘n nach Lodz" in den Saal und zeigten ihre amüsante Choreografie.