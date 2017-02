Jettingen Sparsameres Licht

Jettingen. In den vergangenen Tagen wurden in Jettingen 160 alte Quecksilberdampfleuchten durch moderne LED-Straßenleuchten ausgetauscht. Durch diese Energiesparmaßnahme können rund 30 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart werden, was laut Bürgermeister Hans Michael Burkhardt die Gemeindekasse um rund 7500 Euro im Jahr entlastet.