Jettingen Selbst für eine Wegzehrung ist gesorgt

Auf der Bühne herrschte dabei reichlich Bewegung, schreckten die Vier doch weder vor einem engagierten Tanz zur Melodie von "Kung Fu Fighting" – in der schwäbischen Version als "Kung Fu Feigling" –, noch vor dem Spielen des Kontrabasses im Liegen und mit den Füßen in der Luft oder einer Trompete auf einem sehr kleinen, wenn auch eleganten Kinderstuhl.

Das musikalische Können von "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" geriet bei all dem Spaß jedoch nicht ins Hintertreffen. Mit geschickten Fingern und reichlich Atem bespielten sie die große Bandbreite an Instrumenten. Die Texte bewiesen ein weiteres Mal, wie viel Witz in den Adern der Bandmitglieder fließt – sei es durch eine erstaunlich leidenschaftliche Hommage an das Kochen von Linsen, ein von Begeisterung sprühendes Werk über Bier oder ein nachdenkliches Lied über das Fremdgehen. Denn ernst können die Musiker ebenfalls machen, wie sie unter anderem mit "kaputte Blumen", in Anlehnung an "Dead Flowers" von den Rolling Stones, demonstrierten. Die Texte verfassen die Kapellenangehörigen selbst, was die Melodien angeht, komponiert die Band in Eigenregie, bedient sich aber auch bei bekannten Hits wie "The Lion sleeps tonight" und "Ein Freund, ein guter Freund" von "Die drei von der Tankstelle".

"Die Mischung macht’s" traf auf diesen einmaligen Kabarett-Konzertabend mit "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle", ausgerichtet vom Förderverein des Unterjettinger Musikvereins, eindeutig zu. Die knackigen Moderationen und Interaktionen auf der Bühne, die humorvollen Liedtexte und die bekannten, ins Ohr gehenden Melodien rissen das Publikum schlicht von den Stühlen.