Jettingen Rasen als gäbe es keine Verkehrsregeln

"Es ist unter aller Sau", brachte es ein Anwohner der Herrenberger Straße in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt. "Es wurden in den vergangenen Wochen zwei Personen fast angefahren." Er forderte deshalb die Verwaltung auf, öfters Radarfallen einzusetzen.

Im Grunde sei es nichts Neues, dass in der Herrenberger Straße gerne zu schnell gefahren werde, erzählt der Anwohner, als unsere Zeitung ihn einige Tage später am Ort des Geschehens trifft. Seit Anfang des Jahres aber an der Ecke zur Baumäckerstraße eine Baustelle ist, sei die erlaubte Geschwindigkeit eigentlich auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt worden. Nur scheint das keinen zu interessieren.

"Es wundert mich wirklich, dass es bisher noch keine Unfälle gab", meint der Anwohner. Besonders wenn man von der Baumäckerstraße komme und auf die Herrenberger Straße abbiegen wolle, sei das sehr gefährlich, findet er. "Da hat man wegen der Baustelle sowieso schon eine schlechte Sicht, und dann rasen viele noch so." Und die Rede sei nicht von einer Überschreitung um zehn Kilometer pro Stunde, sondern weit mehr. "Die halten sich nicht einmal an die 50 Kilometer pro Stunde, geschweige denn an die 30."