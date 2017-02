Jettingen Pure kindliche Lebensfreude

Auf den ersten Blick wirkte das Geschehen in der Willy-Dieterle-Halle hektisch und chaotisch. So viele Farben, so viele Menschen, so viele Stimmen. Doch bei näherem Hinsehen zeigte sich: Das ist die pure, kindliche Lebensfreude. In ihren bunten und kreativen Kostümen stürmten die Jungen und Mädchen durch die Tischreihen, lachten, spielten, tanzten und vergnügten sich ausgiebig.

Auf der Bühne begeisterten die Narrenzünfte aus Vollmaringen, Hochdorf, Vöhringen und Rohrdorf Kinder wie Erwachsene mit ihren Showtänzen, die Deckenpfronner Hästräger und ihre Narrensamen zeigten einen Maskenträgertanz. Die Mini-Flames der Jettinger waren ebenfalls mit einem Showtanz von der Partie.

Zwischen den Tänzen durften die Kinder selbst aktiv werden. Sie tanzten ausgelassen zum Fliegerlied und schlängelten sich in einer riesigen Polonaise durch die Menschenmenge. Bei der Kostümprämierung entschied die Lautstärke des Applauses, welches Kind die süßeste Verkleidung trug.