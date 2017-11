Jettingen Preisrichter vergeben Höchstnoten

Etliche Vereinsmeister wurden im Rahmen der Lokalschau am Wochenende natürlich auch geehrt: Bei den Kaninchen durften sich der aktive Züchter Helmut Nüssle (Zwergwidder) sowie Nachwuchszüchter Luca Hörmann (Rex Weiß) über den Titel freuen.

Beim Geflügel wurde Gerhard Stähle (Zwerg-Wyandotten weiß) Vereinsmeister – bei der Jugend ging der Titel an Tobias Dengler (Zwerg-Wyandotten rot). Vereinsmeister in der Taubenwertung wurde in diesem Jahr Horst Lehner (Danziger Hochflieger). In der Sparte Ziergeflügel ging der Titel an Peter Strohäker (Mähnengänse).