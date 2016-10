Jettingen Partnergemeinden wollen gemeinsam ein Europa der Bürger stärken

Diskutiert wurde mit den Partnerschaftsgästen auch die jeweiligen politischen Situationen der Kommunen. So finden sowohl in Frankreich als auch in Italien Kommunalreformen statt, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Kommunen zu stärken.

Das 6000 Einwohner große Vernio soll mit den zwei Nachbargemeinden Vaiano und Cantagallo zusammengeschlossen werden. Erstaunt waren die Gäste als sie hörten, dass in Jettingen derzeit rund 100 Flüchtlinge leben. In Vernio sind es gerade einmal 14 und in Senones sind keine Flüchtlinge untergebracht.