Jettingen Nächstes Jahr wird zwei Tage gefeiert

Jettingen. Am frühen Abend holte das Blasorchester die ersten Gäste musikalisch in Oberjettingen ab. Mit passender Marschmusik ging es in Richtung Rathaus zur gemütlichen Hocketse, bei der sich die zahlreichen Besucher die Zeit bis zum Sonnenuntergang vertrieben. Die Jugendkapelle sowie die Freizeitmusikanten des MVU versüßten das Warten mit traditioneller Blasmusik.

Bei Einbruch der Dunkelheit war es Zeit für den Höhepunkt des Abends: Die Musikanten luden zum Fackelzug ein. In einer großen Prozession mit fast allen Festbesuchern machten sie sich auf den Weg zu einer nahegelegenen Wiese. Dort wartete schon der geschätzt sechs Meter hohe Holzhaufen.

Nach und nach fing er Feuer, Wärme stieg in der leichten Kühle der Nacht auf, die Flammen züngelten und das Feuer prasselte. Eine stimmungsvolle Atmosphäre machte sich breit, viele setzen sich ins Gras oder schauten still im Stehen zu dem brennenden Holzberg hinauf, dessen Flammen immer wieder im leichten Wind spielten, während das Holz knackte.