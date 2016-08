Jettingen Mobile Klassenzimmer

Da während der voraussichtlich zwei Jahre langen Bau- und Umbauphase der Gemeinschaftsschule immer wieder auch Klassenzimmer nicht benutzt werden können, musste hierfür Ersatz geschaffen werden. Hierzu wurden von der Gemeinde vier mobile Klassenzimmer angemietet, die mittlerweile im Schulhof aufgestellt sind.

Derzeit erfolgen noch die Anschlussarbeiten an den vier Interimsklassenzimmer, so dass diese mit Beginn des neuen Schuljahres in einer Woche genutzt werden können und auch während der Bauarbeiten für die Schüler der Gemeinschaftsschule ein gutes Arbeiten möglich ist.