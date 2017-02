Jettingen Konzertreise zum "Big Apple" beflügelt die Musiker

Eingebettet in musikalische Kostproben berichteten die Vereinsverantwortlichen von den Aktivitäten des abgelaufenen Jahres, wie Konzerte, Hocketse, Wanderungen und den Jahresausflug nach Basel und blickten auf die Planungen für 2017.

Daniel Tschackert, Vorstand "Öffentlichkeit", verwies darauf, dass der Jahresbeitrag bei 25 Euro verbleibe, aber jährlich geprüft werde. Der Musikverein zählt 424 Mitglieder, darunter 68 Aktive im Jugendbereich und 82 Erwachsene. Insgesamt könne der Musikverein voller Stolz auf eine gute Jugendarbeit blicken, die viele junge Menschen zum MVU bringt.

Das zentrale Thema in diesem Jahr ist die in Vorbereitung befindliche Konzertreise nach Amerika, die 37 Musiker über den großen Teich zu verschiedenen Auftrittsorten führt. 20 Jahre liegt die letzte Tournee bereits zurück, umso größer ist die Freude darüber, jetzt endlich wieder eine Reise der Musiker zu planen. 100 000 Euro wird das Vorhaben verschlingen, das der Verein mit 15 000 Euro unterstützen will.