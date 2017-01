Jettingen Jettingens Reiter holen 26 Siege

Der Reitverein hat sich zudem unter dem Motto "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" am Sommerferienprogramm der Gemeinde beteiligt. Auch beim Weihnachtsmarkt war der Reitverein präsent und konnte so ein wenig die Vereinskasse aufbessern. Die Weichen für das Pfingstturnier 2017 sind bereits gestellt: Es wird vom 3. bis zum 5. Juni stattfinden.

Schriftführerin Nadine Müller berichtete, dass im Jahr 2016 insgesamt neun Ausschuss-Sitzungen stattgefunden haben. Die Jettinger Reiter beteiligten sich an vielen Turnieren in ganz Deutschland und teilweise auch in Frankreich. Dabei konnten sie 26 Siege erringen.

Kassenwart Gabi Müller berichtete über 91 aktive und 72 passive Mitglieder, darunter 16 Jugendliche. 17 Reiter nutzen die Anlage. Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich beim Reitverein auf höherem Niveau, hier sind das Pfingstturnier und die Photovoltaikanlage die größten Einzelposten.