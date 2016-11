Jettingen Jettingen stellt auf LEDs um

Die Zeiten der Quecksilberlampen sind vorbei. EU-weit dürfen die Leuchtmittel nicht mehr in Umlauf gebracht werden, und effizient sind sie schlicht auch nicht – so verdeutlichte Uwe Gottwald von Netze BW den Jettinger Gemeinderäten, dass es an der Zeit sei, auf LED-Lampen umzusteigen. Im Februar nächsten Jahres soll die Montage von 170 Leuchten beginnen und nach drei bis vier Wochen abgeschlossen sein.

Ein Mast am Fußweg zwischen Lange Straße und Bürgersaal wird ganz ausgetauscht. Für den schmalen Weg von etwa 1,2 Metern Breite ist er mit acht Metern zu hoch und der Weg dadurch nicht effektiv ausgeleuchtet. Er soll von einem Stahlmasten mit einer Höhe von viereinhalb Metern, einer dekorativen Leuchte und einer besseren Ausleuchtung für die dortigen Begebenheiten ersetzt werden.

Von diesen dekorativen Leuchten werden noch sieben weitere installiert. Sie treten an die Stelle der Kugelleuchten im "unteren Garten", dem Verbindungsweg zwischen Aischbachstraße und Mauerwiesenstraße. Bei den restlichen auszutauschenden Lampen handelt es sich um technische Straßenleuchten, vorwiegend im Wohngebiet "In der Breite" in Unterjettingen sowie in Oberjettingen im Wohngebiet "Schwarzwaldstraße".