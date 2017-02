Jettingen Interesse der Schüler nimmt ab

Jettingen. Wie Jochen Wacker, Vorsitzender des HC Jettingen, bei der Generalversammlung im Probenraum des Bürgersaals informierte, sei das Interesse der Schüler am Akkordeon- oder Mundharmonika-Unterricht rückläufig. Trotzdem will man nach den Sommerferien versuchen, wieder eine Akkordeon-AG ins Leben zu rufen.

Beteiligen wird sich der Harmonika-Club im Juli an der zweitägigen Einweihungsfeier des Oberjettinger Marktplatzes. Für Jochen Wacker bietet sich dabei vor allem auch eine gute Gelegenheit, sich mit den Akkordeon-Orchestern des Vereins auf der großen Bühne vor dem Rathaus zu präsentieren.

Wie Schriftführerin Bettina Böhm in Erinnerung rief, bildete die Teilnahme des 1. Orchesters beim World-Music-Festival in Innsbruck einen Höhepunkt des vergangenen Jahres. Mit dem Titel "Transsylvania" stellte sich das Orchester unter der Leitung von Igor Omelchuk der Jury – wobei zu den direkten Konkurrenten Ensembles aus Berlin, Dresden und den Niederlanden zählten. Mit einem ausgezeichneten vierten Platz in der Tasche traten die Musiker aus Jettingen dann wieder die Heimfahrt an.