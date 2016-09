Jettingen Hochbetrieb an den Backhäusern

Unterjettingen. Rund um den Martin-Haag-Platz hat sich in den vergangenen 38 Jahren vieles verändert, alte Gebäude wurden abgerissen, neue Häuser gebaut. Aber der Fleck in der Ortsmitte ist geblieben und seitdem feiert der FC Unterjettingen dort immer Anfang September seine Traditionsveranstaltung, die nicht mehr wegzudenken ist.

Ein großes Festzelt mit ausreichend Platz für mehrere hundert Personen und zusätzlich viele Sitzgelegenheiten unter freiem Himmel rund um den Bierstand luden bei schönem Spätsommerwetter zum Verweilen und Feiern ein.

Eigentlich begann auch das diesjährige Fest mit dem überdimensionalen Zwiebel- und Kartoffelkuchenbacken. Vorsitzender Günter Brösamle erzählte, dass bereits am frühen Morgen etwa 25 Frauen zum Zwiebelkuchenbacken in den drei Jettinger Backhäusern aktiv waren. Die tränentreibende Zutat wurde bereits am Donnerstagabend gehäutet, geviertelt und beim Metzger klein gehackt. Zur selben Zeit wurden im Sportheim die Kartoffeln geschält und zu Brei verarbeitet. Sobald Zwiebel- und Kartoffelkuchen am frühen Samstagmorgen in großer Zahl gebacken waren, wurden sie in den Backhäusern verkauft. Dieses Jahr gingen 300 gebackene Köstlichkeiten über den Tresen. "Normalerweise bleibt da nix übrig", erinnerte sich Brösamle an die Vorjahre. "Bei der anschließenden Hocketse verkaufen wir – wenn überhaupt – nur noch die Restbestände der gefragten Zwiebel- und Kartoffelkuchen."