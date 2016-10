Jettingen Geschlossene Bauweise weckt bei manchen Räten Bedenken

Bei den Wasserleitungen wird ein neuer Schlauch aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 75 Millimetern einfach durch die bestehende Leitung hindurchgezogen. Die Straßendecke wird trotz der geschlossenen Bauweise im Zuge dieser Arbeiten erneuert.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme schätzt Hannes Wörn auf rund 405 000 Euro. Knapp 134 000 Euro hiervon entfallen auf Straßenbauarbeiten, 46 500 Euro auf Wasserleitungsarbeiten, 120 000 Euro auf Entwässerungsarbeiten und 40 000 Euro auf Nebenkosten wie Ingenieurleistungen und Vermessungsarbeiten. Die geschlossene Bauweise würde somit weniger als die Hälfte einer offenen Bauweise mit Vollausbau kosten.

Hinzu komme, dass die offene Bauweise ein "sehr aufwendiges Unterfangen" sei, so Hannes Wörn. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt fügte hinzu, dass eine offene Bauweise bei so schmalen Wegen schwer umzusetzen sei. Zudem müssten die angrenzenden Gärten hierfür befahren werden, was zu entsprechenden Schäden führen würde.

Die Lebensdauer der vorgeschlagenen Maßnahmen betrage 20, 30, vielleicht auch 40 Jahre, so Jürgen Wörn. Außerdem werden die betroffenen Wege deutlich weniger belastet, da es sich um Fußwege handle, ergänzte Burkhardt. "Das ist kein Experiment, die Inliner sind ein ausgereiftes Verfahren", zerstreute er die Bedenken.

Für die Anlieger fallen durch die Arbeiten keine Kosten an. Ein bis zwei Meter werden die Wasserleitungen normalerweise bis hinter die Grundstücksgrenze befahren, um nach Schäden zu suchen, erklärte Jürgen Wörn. So sei sichergestellt, dass der öffentliche Bereich definitiv sicher und dicht sei. Sollten Schäden an den Leitungen der Anlieger gefunden werden, würden diese informiert und könnten selbst entscheiden, wie weiter verfahren werden soll.

Schlussendlich stimmte der Gemeinderat der geschlossenen Bauweise einstimmig zu. Ohne weitere Rückfragen war sich die Versammlung zudem einig, dass das Ingenieurbüro Wörn mit der weiteren Planung beauftragt werden soll.