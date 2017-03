Jettingen Gerechte Lösungen waren wichtig

Baitinger war von 1980 bis 1999 Mitglied des Jettinger Gemeinderates. In dieser Zeit seien große Baugebiete, wie im Bereich der Schwarzwaldstraße und im Kreuzen erschlossen worden. Damit sei auch baulich Ober- und Unterjettingen zu einer neuen Gemeinde Jettingen zusammengeführt worden. Gleichzeitig war damit auch ein großes Einwohnerwachstum verbunden, so dass ebenfalls in der Amtszeit von Fritz Baitinger die Kindergärten Albstraße und Heubergring gebaut, sowie die beiden Grundschulen in Ober- und Unterjettingen erweitert wurden. "Mit dem Bau des Franziska-von-Hohenheim-Stiftes wurde in seiner Amtszeit eine weitere wichtige Einrichtung in unserer Gemeinde geschaffen", sagt Bürgermeister Hans Michael Burkhardt.

Baitinger habe sich als gelernter Vermessungsingenieur mit großem Einsatz im Gemeinderat engagiert. So sei vor allem bei Baufragen sein kompetenter Rat gefragt gewesen. Ebenso hat er sich in die Arbeit des Gutachterausschusses sowie im Technischen Ausschuss der Gemeinde mit großer Sachkenntnis eingebracht. Baitinger sei es immer wichtig gewesen, dass gerechte Lösungen für die Bürger gefunden wurden. Ebenso setzte er für finanziell schwächer gestellte Menschen ein und förderte die Gemeindepartnerschaft mit Senones.

Beim Ausscheiden aus dem Gemeinderat im Jahr 1999 wurde Fritz Baitinger für seine Verdienste um Jettingen mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet.