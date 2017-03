Jettingen Ersatz für 40 Jahre alte Stühle

Jettingen. So alt wie die Willy-Dieterle-Halle in Jettingen sind 800 ihrer 1050 Stühle und 100 ihrer insgesamt 145 Tische. Seit rund 40 Jahren sind die Sitzmöbel damit nun schon in Gebrauch. Für den Gemeinderat war es daher an der Zeit, Ersatz zu beschaffen.