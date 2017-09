Jettingen Entscheidung bei Freizeitgelände noch offen

Planer Simon Gross stellte die Ergebnisse im Gemeinderat vor. Einzig ungeklärt ist die Frage, ob und in welcher Ausführung eine barrierefreie Toilette eingerichtet werden wird. Diese könnte in dem vorhandenen Pumphaus untergebracht werden, das, so Gross, ohnehin in schlechtem Zustand sei und saniert werden müsse. Wenn schon Hand an das Häuschen gelegt wird, könnte gleich noch ein Lagerraum eingebaut werden. Die Kosten für eine Dreiraumlösung mit Pumpraum, Lager und WC würden sich auf schätzungsweise 77 000 Euro belaufen. Andere, kostengünstigere Varianten mit einem WC gesondert vom Häuschen oder einem Verzicht auf die Toilette stellte er ebenfalls vor.

Die Räte schoben die Entscheidung zunächst auf: Sie beschlossen einstimmig, dass Gross die Planungen zur Ausschreibungsreife bringen solle, ließen die Toilettenfrage aber "in der Warteschleife", so Bürgermeister Burkhardt. Mit dem Beschluss ist auch ein Erhöhungsantrag bei der Zuschussstelle verbunden, denn nach derzeitigem Planungsstand wird die Aufarbeitung des Stöckachgeländes teurer als ursprünglich angenommen. Von 306 000 Euro war man 2015 ausgegangen, darauf basierend wurden 192 000 Euro Zuschuss bewilligt. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 513 000 Euro, inklusive Funktionsgebäude mit Toilette.

Mit enthalten sind außerdem 23 000 Euro brutto für eine Calisthenics-Anlage, ein Sportgerät, dass das Training unter Zuhilfenahme des eigenen Körpergewichts in verschiedenen Positionen ermöglicht. Im selben Bereich wird ein Wackelboard aufgestellt. Diese beiden Geräte könnten der Anfang eines größeren Trimmdichpfades werden.