Jettingen Enden Bauarbeiten noch im Januar?

"Die Arbeiten gingen von unten nach oben", erklärt der Bürgermeister. Daher sei der Platz neben der Oberjettinger Kirche als höchstliegender Ort zuletzt an die Reihe gekommen. In diesem Zusammenhang betont er, wie "komplex und groß" diese rund 2,3 Millionen Euro teuren Baumaßnahmen gewesen sind.

Schon jetzt hat man einen guten Eindruck von der Gestaltung

Obwohl die Arbeiten an der neuen Ortsmitte nicht ganz beendet sind, gibt ihr jetziger Zustand schon einen guten Eindruck vom fertigen, neu gestalteten Platz: Optisch markant sind vor allem die Treppen, die den Platz zur Straße hin optisch begrenzen. Und: "Auf den Treppenelementen kann man auch sitzen, außerdem gibt es zwei Wasserläufe", sagt Burkhardt.

Besonders modern wirkt die Beleuchtung – auch sie wurde erneuert. Aus dem Boden ragende schwarze Säulen mit einer Lampe am oberen Ende sollen den Platz auch in Dunkelheit lauschig wirken lassen. Es gibt noch eine weitere Maßnahme, die im Zuge der Ortsmitte umgesetzt wurden: ein Parkplatz für sieben Autos an der Herrenbergerstraße neben der Grundschule.

Die wenigen Arbeiten, die nun noch ausstehen, sind Pflaster- und Tiefbauarbeiten. Doch es gibt einen entscheidenden Faktor, von dem abhängt, wie bald die neue Ortsmitte fertig wird. "Es könnte zu winterbedingten Verzögerungen kommen", sagt der Bürgermeister.

Im Moment ist die Baustelle noch verwaist: Die Arbeiter haben noch Ferien. "Ab nächster Woche soll es weitergehen", berichtet Burkhardt. Aber: Falls es zu starkem Frost komme und der Boden gefroren sei, könne es zu Verzögerungen kommen. Burkhardt: "Wenn das Wetter es zulässt, geht’s weiter."

Voller Vorfreude blickt er auf die Feierlichkeiten zur Einweihung der Ortsmitte im Sommer: "Die Einweihung ist am Wochenende vom 15. bis 16. Juli." Die Feier soll ein "internationales Bürgerfest" (Burkhardt) sein, an dem auch die Partnergemeinden aus Italien und Frankreich vor Ort sein sein werden. Gestaltet werde das Fest auch von den Jettinger Vereinen.