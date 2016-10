Ein Tote und mehrere Verletzte gab es bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag bei Jettingen. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Golf die K1030 in Richtung Nagold. In Höhe Oberjettingen kam er nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal in den entgegenkommenden Corsa eines 31-Jährigen. Der dahinter fahrende 29-jährige Audi-Fahrer fuhr auf den Corsa auf. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Golfs eingeklemmt und musste schwer verletzt durch die Feuerwehr geborgen werden. Seine 81-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Opelfahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer, der Audi-Fahrer nur leicht verletzt, während seine 24-jährige Beifahrerin wiederum schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr Jettingen war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45 000 Euro. Die K1030 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis in den Abend hinein gesperrt werden. Foto: SDMG/Dettenmeyer