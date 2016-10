Jettingen Das 1000. Baby ist da

Im Speziellen das Zusatzangebot des Hebammenkreißsaals erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, und Herrenberg zählt dort mit über 100 Geburten jährlich zu einem der zahlenmäßig größten bundesweit. Insgesamt kamen in der von WHO und Unicef als babyfreundlich zertifizierten Geburtsklinik vor zwei Jahren 1158 Kinder auf die Welt und 2015 immerhin 1152. "Basierend auf unseren Erfahrungswerten und den Statistiken werden wir wohl 2016 erstmals die Marke von 1200 Geburten überflügeln", so Vogel. Sie fügt schmunzelnd an: "Das Schöne an unserem Beruf ist allerdings, dass sich Babys aus Statistiken mal gar nichts machen und die Natur da ihren ganz eigenen Fahrplan hat. Insofern sind wir auch gar nicht so erpicht darauf, statistisch auf Rekordjagd zu gehen, dennoch ist aber der ungeteilte Zuspruch der Frauen, die uns ihr Vertrauen aussprechen und in Herrenberg entbinden möchten, für alle Mitarbeiter eine schöne Bestätigung ihrer tagtäglichen Arbeit."