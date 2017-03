Jettingen Bei ihm bekommen Prominente ihr Fett weg

Auch für ausufernde "Political Correctness" fand Schreckenberger deutliche Worte, rief Beispiele wie den Südseekönig bei Pippi Langstrumpf, die Bezeichnung Schokokuss und die Forderung nach einem X am Ende jedes Wortes, um es geschlechtsneutral zu halten, auf. Ein Ausflug in die Gleichstellungsbemühungen, der nicht nur den Weg zu weiterführenden politischen Seitenhieben ebnete, sondern so manchen zustimmenden Lacher zur Folge hatte.

Eine gelungene Abwechslung im Programm: Schreckenbergers Imitationen. Seine Versionen der Anrufbeantworteransagen von Wolfgang Schäuble, Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Winfried Kretschmann ließen niemanden mehr still auf seinem Stuhl sitzen.

Thomas Schreckenberger bewegt sich in "Ene, mene, muh – wem traust du?" geschickt durch zeitgenössische Themen, leitet nahtlos von Gesellschaftskritik zur Bankenkrise und modernen Methoden der Kindererziehung über und findet dabei stets klare Worte. Ein Konzept, welches das Jettinger Publikum kaum mehr Atem holen ließ vor Lachen.